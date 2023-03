Sehenswerte Wutrede eines Fußballtrainers in England

Der FC Burnley führt mit 13 Punkten Vorsprung "The Championship" an, die zweithöchste Spielklasse in England, und steht vor der Rückkehr in die Premier League.

Trotzdem geht Trainer Vincent Kompany mit seinen Spielern hart ins Gericht. Nach einem Unentschieden tobte der frühere belgische Team-Verteidiger in der Kabine, wie ein Video beweist.