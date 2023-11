Nach dem Hattrick gegen Dortmund: Bayerns Kane an Europas Spitze

in nur einer Woche schoss der ehemalige Tottenham-Stürmer mehr als ein Drittel aller Tore, die die besten Torjäger der vergangenen Bundesliga-Saison (Niclas Füllkrug und Christopher Nkunku/beide 16) erzielten. 15 Tore in zehn Spielen hat keiner in den europäischen Topligen unerreicht.

Für die Bayern machte sich das Risiko mit der Ablöse von mehr als 100 Millionen Euro an Tottenham bezahlt. "Einfach fantastisch. Ich hoffe, es geht so weiter", sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen.