Bayern deklassiert Dortmund im Schlager der Runde

Bayer Leverkusen bleibt Tabellenführer. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso setzte sich mit 3:2 in Hoffenheim durch und feierte am zehnten Spieltag den neunten Sieg. Dabei zeigte die Werkself genialen Fußball – aber auch Patzer in der Defensive.

Die herausragenden Wirtz (9. Minute) und Grimaldo (45.+1, 70.) erzielten die Tore für den Spitzenreiter vor 30.150 Zuschauern im ausverkauften Stadion von Sinsheim. Ein Patzer von Torhüter Lukas Hradecky führte zum Anschlusstreffer von Anton Stach (56.). Zwei Minuten darauf gelang Hoffenheim durch Wout Weghorst überraschend der zwischenzeitliche Ausgleich.