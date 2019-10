"Halt die Pappn": Rapid-Platzsprecher Marek konterte WAC-Coach

Brutalo-Rapidler oder ein normales Spiel mit durchschnittlich auffälligen Fouls? Das 1:1-Remis zwischen Rapid und dem WAC lieferte am Sonntag noch lange Gesprächsstoff. So gingen auch die Meinungen der zwei Trainer dazu diametral auseinander. Nicht leugnen wollten die Rapidler, dass bisher zu Hause eher zu wenig Punkte geholt wurden. Trotzdem wähnen sich die Grün-Weißen "auf einem guten Weg".

Am Tag danach spricht man vor allem von einem Wort-Duell am Spielfeldrand: Nach dem Gegentreffer der Wolfsberger zum 1:1 flog von den Rängen der Rapid-Fans ein Plastikbecher in Richtung der WAC-Bank. Nachdem sich Coach Gerhard Struber beim vierten Offiziellen darüber beschweren wollte, schaltete sich Rapid-Platzsprecher Andreas Marek ins Geschehen ein. Wie auf Aufnahmen zu sehen ist, konterte Marek Struber mit einem “Halt die Pappn”.

" Struber hat mir den Daumen hoch gezeigt und zu mir gesagt: 'Gratuliere zu deinen depperten Fans.' Und dagegen habe ich mich dann natürlich gewehrt und ihm ein 'Hoit de Pappn' hingeschleudert. Warum soll ich so etwas sonst zu ihm sagen?", erklärte Marek gegenüber laola1.at.