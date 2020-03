Habt Acht: David Alaba musste zur Musterung

Die Siegesfeier nach dem 2:0-Derbyerfolg gegen Augsburg dürfte für David Alaba am Sonntag kurz ausgefallen sein. Denn am Montag früh musste der Bayern-Legionär schon Habt Acht stehen. Wie jeder andere männliche Österreicher auch erhielt der 27-Jährige eine Vorladung vom Bundesheer. Am Montag musste der Nationalspieler in Innsbruck beim Stellungshaus der Konradkaserne anrücken.