Haaland im Rampenlicht: Frühe Krönung für den Jungstar

Jedoch ist der moderne Fußball vielmehr als reiner Ergebnissport. Das Spiel ist zu einem auf Hochglanz polierten Produkt der Unterhaltungsindustrie geworden, das im Wochenrhythmus für Spektakel sorgen soll. Das Werkl am Laufen halten in erster Linie die Tormaschinen. Messi, Ronaldo, Salah. Dass Haaland deren Schussstiefel womöglich bald ausfüllen wird können, darüber sind sie sich in Dortmund, Leipzig, Turin und Manchester offenbar längst einig.

Dem heimischen Fußball konnte gar nichts Besseres passieren. Die als erstklassige Ausbildungsliga titulierte Bundesliga hat nun auch im Weltfußball ein Gesicht bekommen: jenes von Erling Haaland. Das sollte reichen für die Kür zum Besten des Jahres.

Von Philipp Albrechtsberger