Teilt sich Haaland? Gefangen im Strudel des Transferwahnsinns

Im englischen Boulevard wird die bisher völlig geheime Zukunftsplanung des Norwegers und seiner Entourage allerdings ganz anders dargestellt. " Erling Braut Haaland 'wählt Manchester United' vor Europas großen Schwergewichten, nachdem Ole Gunnar Solskjaer vor dem Jänner-Transferfenster nach Österreich geflogen war, um den gefragten Nachwuchsstürmer zu treffen", vermeldete etwa die Daily Mail.

Und was macht Salzburg? Zu Haaland gibt es seit Wochen nur ziemlich viel Bla-Bla zu hören. Dies feuert die Spekulationen noch mehr an. Dafür wird im Geheimen mit Spielern verlängert, die für den Verein schon in naher Zukunft so und so viel wichtiger als der Norweger sein werden, weil sie im Gegensatz zu Haaland nicht andauernd verletzt sind. Momentan plagt sich der 19-Jährige ja mit einer Bauchmuskelzerrung herum.