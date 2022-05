Guardiola mit Manchester City auf bestem Weg zum Premier-League-Titel

Historisches noch möglich

Drei Runden stehen nun noch auf dem Programm. Jürgen Klopps „Reds“ könnten theoretisch immer noch Historisches erreichen, nämlich mit Liga, zwei Cups und Champions League vier Titel in einer Saison holen. Der Ligacup wurde schon gewonnen, in der Champions League und im FA-Cup steht man im Finale. Die Liga ist am Wochenende in weite Ferne gerückt. „Es ist so unwahrscheinlich, das zu schaffen. Wir werden aber weiter alles versuchen“, sagte Klopp.