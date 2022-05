Das Wunder von Madrid: Real schockt ManCity und steht im CL-Finale

Die Vorkehrungen für eine rauschende Fußballnacht in Madrid hatten die Fans getroffen. Schon vier Stunden vor Anpfiff waren die Straßen rund um die Arena gefüllt. Kein Durchkommen auch in der Fußgängerzone der Calle de Marceliano Santa Maria, die südlich vom Stadion wegführt. Jeder einzelne Schanigarten prall gefüllt. "Bei so großen Spielen wie heute ist das zu dieser Zeit durchaus normal", sagt Real-Fan Nacho stolz. Der kleine Mann trägt nur zufällig den gleichen Namen wie jener Herr, der dann auf dem grünen Rasen anstelle von David Alaba in der Innenverteidigung von Real stand.