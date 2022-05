Liverpool-Coach Klopp nach Finaleinzug: "Wie beim ersten Mal"

„Herausragend, gewaltig“, fühle sich das an, sagte Klopp, der mit Liverpool 2018 im Champions-League-Endspiel an Real Madrid gescheitert war und 2019 die begehrte Trophäe gewonnen hatte. „Es fühlt sich an, als wäre es das erste Mal.“

Er habe den Jungs vor der Partie gesagt, er wolle die Schlagzeile lesen: „Die Mentalitätsmonster waren in der Stadt“, sagte Klopp. Das zeigten die Spieler auf eindrucksvolle Weise.

Damit lebt für Liverpool die Chance auf das "Quadrupel", also den Gewinn sämtlicher Trophäen in dieser Saison. In der Premier League geht Liverpool mit einem Punkt Rückstand auf Man City in die finale Phase der Saison, im FA-Cup-Endspiel am 14. Mai in London ist der FC Chelsea der Gegner. Den Ligapokal hat Liverpool in diesem Jahr schon gewonnen - gegen Chelsea.

„Die Spannung ist da, ich muss nicht viel machen. Wir spielen jedes Spiel, das auf dem Spielplan möglich war“, sagte Klopp. „Wir haben alles durchgespielt, wir spielen alle Finals, es gibt einen Grund, warum noch niemand das Quadrupel gewonnen hat.“