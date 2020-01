Grünwald: Für den Austria-Legendenklub müssen zwei Titel her

Vielmehr gehe es um eine dauerhafte Entwicklung, damit die Austria wieder weiter vorne mitspielt. Gefragt sind mehr Konstanz und längere Phasen, in denen man guten Fußball präsentiert. „Die Grundordnung haben wir mit dem 4-2-3-1 als Spielanlage nun gefunden.“ Grünwald spielt dabei als „Sechser“ eine defensivere Rolle im Mittelfeld als bisher in seiner Karriere, so wie auch beim 9:0-Sieg am Samstag zum Aufgalopp in Wiener Neustadt, wo er in der ersten Hälfte spielte. „Das funktioniert ganz gut. Natürlich ist es ein anderes Spiel.“ Der Techniker hat das Geschehen vermehrt vor sich, findet mehr Räume und mehr Zeit vor. „Ich kann mehr Aktionen einfädeln. Mir taugt’s.“

Grünwald freut sich auch über die Zahlen und Fakten, die die medizinischen Tests bei ihm ausgespuckt haben. Bei den intensiven Läufen ab 20 km/h attestieren ihm die Werte gar internationales Niveau. „Ein Sprinter werde ich dennoch keiner mehr“, sagt er lachend. „Aber schön, dass ich mithalten kann.“

Mit der Austria möchte er wieder international spielen und eventuell einen Titel (Cupsieg) holen. Nur mit dem violetten Legendenklub ist das eine verzwickte Sache. Die nötigen 100 Spiele und drei Saisonen hat er schon lange übertroffen, das Hindernis sind vielmehr die drei erforderlichen Titel. 2013 wurde Grünwald Meister. „Und zwei Cupsiege haben wir vergeigt.“ Seine Karriere-Bilanz macht er aber nicht von der Aufnahme in den elitären Klub abhängig.