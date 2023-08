Grünes Licht aus Split: Grgic unterschreibt bei Rapid bis 2026

Am Ende musste gewartet werden. Weil die nötigen Formalitäten mit Split nicht ganz so einfach erledigt werden konnten, war Lukas Grgic am Freitag zwar schon Rapidler, aber noch nicht offiziell vorgestellt.

Am Abend kam dann doch grünes Licht von Hajduk, die Hütteldorfer können wie vom KURIER vorab berichtet den lange erwünschten Kauf für das zentrale Mittelfeld präsentieren.