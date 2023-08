Einigung über die Ablöse erzielt: Lukas Grgic wechselt zu Rapid

Dass der „Mentalitätsspieler“ für die Hütteldorfer überhaupt leistbar ist, liegt an den Entwicklungen in Split: Rund um den zweiten Cupsieg in Folge hat Grgic im Frühjahr seinen Stammplatz verloren.

Längere Verhandlungen

Zum Saisonstart musste er angeschlagen passen, eine Verbesserung seiner Situation war also nicht in Sicht.

Nach längeren Verhandlungen hat Split bei der geforderten Ablöse nun nachgegeben. Trotz eines Vertrags bis 2026 ist der 27-Jährige um eine sechsstellige Summe zu haben. Das kroatische Medium „dalmatinski" berichtet von einer Einigung bei 750.000 Euro Ablöse.

Ankunft in Wien

Laut KURIER-Informationen befindet sich Lukas Grgic bereits in Wien, um seinen Medizincheck zu absolvieren.

Geht alles gut, könnte der lang erwartete Neuzugang bereits am Freitag offiziell präsentiert werden.