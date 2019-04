"Großes Ausrufezeichen": Liverpool erneut im CL-Halbfinale

Liverpool ist nun schon 17 Spiele ungeschlagen, acht Siege in Folge stehen zu Buche. Der Club von der Merseyside ist der erste englische Vertreter seit zehn Jahren, der in zwei Saisonen hintereinander zumindest den Einzug ins Halbfinale der Champions League geschafft hat. Dort gastiert der Premier-League-Spitzenreiter zunächst am 1. Mai im Camp Nou von Barcelona, ehe es sechs Tage später ins Rückspiel in Anfield geht.

Klopp ist in einem Pflichtspiel noch nie auf Barcelona getroffen. "Wir werden Dinge finden, die wir gegen sie einsetzen können. Aber darüber mache ich mir heute keine Gedanken", sagte der Deutsche. Portos Trainer Sergio Conceicao sah im Vergleich mit seiner Elf deutlich effizientere Engländer: " Liverpool hatte nur vier Schüsse aufs Tor und hat viermal getroffen. Das zeigt die Qualität der Mannschaft."