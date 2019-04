Tottenham nach Tor-Krimi in Manchester im CL-Halbfinale

Rekorde

Damit waren zu diesem Zeitpunkt zwei neue Champions-League-Rekorde aufgestellt: Noch nie gab es in einem Match der Königsklasse vier Tore in den ersten elf Minuten und fünf Tore in den ersten 21 Minuten. In der Folge ließen es beide Teams bis zur Pause ruhiger angehen.

Nach dem Seitenwechsel zog ManCity einen regelrechten Belagerungsring um den Tottenham-Sechzehner, Spurs-Keeper Hugo Lloris hatte bei einem Schuss von De Bruyne große Mühe (54.). Obwohl die Londoner immer mehr in die Defensive gerieten, hatten sie doch in der 58. Minute eine vielversprechende Gelegenheit, aber der Kopfball von Fernando Llorente aus guter Position landete genau in den Armen von Ederson.