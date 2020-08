"Großer Fehler": Ex-Rapidler Bolingoli sorgt für Corona-Eklat

"Muss mit den Konsequenzen leben"

Stattdessen sah man den Verteidiger am Sonntag beim Liga-Spiel Glasgows gegen Kilmarock auf der Bank. Er wurde kurz vor Spielende eingewechselt. Womit er nicht nur sein Team, sondern nun auch den kompletten Liga-Betrieb gefährdet. Denn die schottische Regierung fordert eine Unterbrechung des Spielbetriebs. Und das nach nur zwei Spieltagen. "Die schottische Regierung weiß von den Berichten, dass ein Celtic-Spieler die Quarantäne-Regeln gebrochen hat. Wir sind noch in Gesprächen mit dem Klub und dem Verband, um die Fakten zu sammeln", sagt ein Regierungssprecher.

Und Bolingoli selbst? Der wurde mittlerweile zweimal negativ getestet und entschuldigt sich: "Ich habe einen großen Fehler begangen. Ich will mich bei meinem Trainer, meinen Teamkollegen, den Fans und jedem bei Celtic sowie vielen anderen entschuldigen, dass ich sie so im Stich gelassen habe. Ich weiß, dass das was ich tat, falsch war. Aber nun muss ich mit den Konsequenzen leben."