Große Emotionen bei der Rückkehr der Ukraine auf das Fußballfeld

Für die Ukraine ging es vor allem darum, wieder Matchpraxis zu sammeln. Das verschobene EM-Play-Off-Spiel gegen Schottland findet nun am 1. Juli in Glasgow statt, doch das Team von Trainer Oleksandr Petrakov hat seit 16. November 2021 kein Spiel mehr absolviert. Auch die Meisterschaft wurde abgebrochen.

Starke Leistung

Schon nach neun Minuten durften die Ukrainer jubeln, Team-Debütant Mykhaylo Mudryk traf nach einem Konter. Fünf Minuten später glich Mönchengladbach aus, Conor Noß nützte einen Schnitzer in der Abwehr der Ukrainer.

Danach ging es vor 20.223 Zuschauern flott hin und her bis Oleksandr Pikhalionok die Ukrainer mit einem Schuss aus dem Stand aus 20 Metern wieder in Führung brachte (82.). In den letzten Minuten war Gladbach stark unter Druck, es blieb aber beim 2:1-Sieg für die ukrainische Nationalmannschaft.