"Grausam": Schlechte Stimmung bei Barcelona nach dem Cup-Out

„Grausam“ titelte die in Barcelona ansässige Sportzeitung „Sport“ nach dem 0:1 von Lionel Messi und Co. bei Athletic Bilbao. Barcelona stand seit 2013 immer im Copa-Finale. Zuvor wurde auch Real Madrid nach einem spektakulären 3:4 daheim gegen Real Sociedad aus dem Rennen um die Cup-Trophäe geworfen. Atletico Madrid hatte sich bereits vor dem Viertelfinale verabschiedet.

Damit ist erstmals seit 17 Jahren keiner der drei Großclubs im Halbfinale vertreten. Dort stehen neben den baskischen Clubs auch Granada und Zweitligist Mirandes.

Dennoch zufrieden?

Bilbaos Inaki Williams beendete die Cup-Serie von Barca mit seinem Treffer in der 93. Minute. Trainer Setien war - „abgesehen vom Ergebnis“ - dennoch zufrieden. „Wir haben in spielerischer Hinsicht einen Schritt vorwärts gemacht“, betonte der 61-Jährige. Auf Barcelona wartet am Sonntagabend nun in der Liga das Match bei Betis Sevilla.

Die aktuell zwölfplatzierten Andalusier betreute Setien von 2017 bis 2019 und erarbeitete sich dabei jenen Ruf, der ihm vor wenigen Wochen den Job bei Barcelona einbrachte. Der Abgang war jedoch ein unschöner. Betis entließ Setien vorzeitig, nachdem die Resultate in seiner zweiten Saison durchwachsen waren.