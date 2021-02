"Grauenhaft zum Anschauen": Austria wieder vom Hoch ins Tief

Beim Gegentor half die Austria noch dazu mit. Die Kopfballrückgabe des ansonsten solide spielenden Christoph Schösswendter wurde zum Geschenk für Hartbergs Rückkehrer Florian Flecker (22.), das dieser dankend annahm. Danach fiel den Hausherren gegen kompakt verteidigende Gäste kaum etwas Konstruktives ein. Schösswendter fand die Partie "grauenhaft zum Anschauen", wie er nach Schlusspfiff anmerkte.

Sechs Zähler fehlen der Austria bei fünf ausstehenden Runden im Grunddurchgang auf Platz sechs. Nach zwei Siegen und einem Remis in den ersten Frühjahrspartien ist eine Überraschung in Salzburg ebenso ausgeblieben wie die fix eingeplanten Zähler gegen Hartberg. 18 Punkte - laut Statistik hatte die Austria zuletzt in der Saison 2006/07 nach 17 Runden so wenige am Konto. Damals gelang die Veilchen dann ein Sieg. Kommenden Samstag winkt im Heimspiel gegen Altach damit eine weitere Negativmarke. Bemerkenswert ist auch, dass die Austria in dieser Saison erst eine Partie daheim gewonnen: Am 20. September des Vorjahres in der 2. Runde gegen Ried.