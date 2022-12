Glühwein statt Bengalen: Kroatien vor WM-Kracher gegen Brasilien

„Die Stimmung der Fans daheim ist von Spiel zu Spiel besser geworden“, hat Davor Petrovic beobachtet. Der Redakteur der Tageszeitung Novi List hält eine Sensation gegen Brasilien für möglich: „Unser Team hat in diesem Spiel nichts zu verlieren. Es wäre keine Schande, gegen Brasilien aus dem Bewerb zu fliegen.“ Und das Schwinden der Kräfte bei Modric und Co. nach dem Zittersieg im Achtelfinale gegen Japan? Für den Insider Petrovic kein Problem: „In der Liga spielen sie auch alle paar Tage. Und wann willst du brillieren, wenn nicht in diesem Spiel?“