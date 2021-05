Glasner wird Nachfolger von Hütter in Frankfurt

Oliver Glasner wird neuer Trainer von Eintracht Frankfurt. Der Österreicher verlässt den VfL Wolfsburg nach zwei erfolgreichen Jahren, obwohl er den Klub gerade erst in die Champions League geführt hat und mit dem Bundesliga-Rivalen aus Frankfurt in der nächsten Saison nur in der Europa League antritt. Beide Klubs bestätigten am Mittwoch den Transfer. Glasner erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Zunächst hatten der „Kicker“ und danach auch die „Bild“-Zeitung darüber berichtet, dass Glasner Nachfolger seines Landsmanns Adi Hütter wird. Da der 46-Jährige seine Zukunft in Wolfsburg über Wochen offen ließ, ist sein Wechsel nach Frankfurt keine Überraschung mehr.