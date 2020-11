Gespielt trotz positivem Test: Corona-Panne um Kroatiens Kapitän

Der kroatische Nationalspieler Domagoj Vida hat unwissentlich mit einem positiven Corona-Befund gespielt. Während des Freundschaftsspiels gegen die Türkei (3:3) in Istanbul am Mittwochabend wurde der positive Test des Auswahlkapitäns bekannt, wie der kroatische Verband HNS mitteilte. Das Ergebnis des 31-Jährigen sei in der Halbzeitpause eingetroffen. Vida war zu dem Zeitpunkt bereits für eine Auswechslung vorgesehen und wurde sofort isoliert.