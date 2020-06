Generalproben vor dem Saisonauftakt

Während sich in Polen und der Ukraine die Fußball-Europameisterschaft dem Ende zuneigt, laufen in Österreich die Vorbereitungen für die Herbstsaison, die am 21. Juli startet. Bei allen Klubs stehen Freundschaftsspiele auf dem Programm.

Wenige Stunden bevor am Sonntag in Kiew das EM-Finale zwischen Spanien und Italien angepfiffen wird (tipp3-Spiel 1, 20.45 Uhr) , trifft Europa-League-Starter Admira in Laa an der Thaya auf Sigma Olmütz (tipp3-Spiel 84, 18 Uhr) . Gegen den tschechischen Cupsieger hoffen die Mödlinger auf ein besseres Ergebnis, als im letzten Test gegen Horn: Mit 1:2 musste sich die Admira am Donnerstag dem Erste-Liga-Neuling geschlagen geben. Daran konnte auch Goalgetter Philipp Hosiner, der das Tor für die Südstädter erzielte, nichts ändern.

Auch bei den Ligakollegen stehen dieser Tage internationale Standortbestimmungen auf dem Spielplan: So testet Meister Salzburg am Samstag gegen den deutschen Drittligisten Wacker Burghausen (tipp3-Spiel 31, 17 Uhr) und Ried trifft in Schärding auf Albaniens ältesten Fußballklub Skenderbeu Korce (tipp3-Spiel 33, 18 Uhr) . Einen Tag später spielt Wiener Neustadt gegen den serbischen Meister Partizan Belgrad (tipp3-Spiel 83, 17.30 Uhr) , am Montag stellt sich Sturm Graz Salzburgs Europa-League-Stolperstein Apoel Nikosia aus Zypern (tipp3-Spiel 99, 18.15 Uhr) .