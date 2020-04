Gehaltsverzicht: Rapid verringert Finanzsorgen um ein Drittel

Ähnlich wie in Österreich wird die belgische Liga nach dem Grunddurchgang geteilt. Das Play-off fällt laut einstimmigem Beschluss allerdings aus. Gewertet wird die Tabelle nach 29 (von 30) Runden: Auf der Generalversammlung wird Brügge zum Meister gekürt und – so wie die Teams dahinter – für den Europacup genannt.

Umgelegt auf Österreich, wo genau nach dem Grundurchgang der Spielbetrieb ausgesetzt wurde, bedeutet das: der LASK würde in die Champions-League-Quali starten (Fixplatz gibt es in der kommenden Saison keinen). Rapid würde als Dritter einen Fixplatz in der Europa League bekommen. Außer das Cupfinale wird noch ausgetragen und Lustenau besiegt Salzburg. Dann würde der Zweitligist diesen Platz bekommen, Rapid müsste in der Quali starten.

Sofern der Europacup heuer überhaupt in der bekannten Form möglich sein wird.