Geh, Scheich dich! Paris fordert in der Champions League ManCity

PSG hat gegen City im Europacup in zwei K.o.-Duellen noch nicht gewonnen. Ein Remis und drei Niederlagen stehen für die Franzosen zu Buche. Im Viertelfinale 2016 setzten sich die „Himmelblauen“ ebenso durch wie im Halbfinale im vergangenen Frühjahr.

Guardiola durfte am Samstag einen 1:0-Erfolg im Premier-League-Hit gegen Chelsea an der Londoner Stamford Bridge bejubeln. Es war der 221. Sieg als City-Trainer für den Spanier, der damit den bisherigen Rekord von Les McDowall übertraf. Die Partie in Paris bettet sich für City in wichtige Wochen in der Meisterschaft ein. Fünf Tage später gastiert Englands Meister an Liverpools Anfield Road.

Traumsturm gegen Abwehrbollwerk

In Manchester wurde spekuliert, dass Guardiola Akteure wie die nach Verletzungen zurückgekehrten Kevin De Bruyne und Phil Foden deshalb schont. Dem Pariser Traumsturm setzt City ein Abwehrbollwerk entgegen. Ruben Dias und Co. haben in sechs Premier-League-Spielen erst ein Gegentor - bei der Niederlage gegen Tottenham - zugelassen. Im ersten Gruppenspiel der Champions League gab es indes ein 6:3-Spektakel gegen RB Leipzig.

Der deutsche Bundesligist steht im Parallelspiel gegen Brügge deshalb schon unter Druck. Realistisch betrachtet ist aufgrund der beiden schier übermächtigen Scheich-Clubs maximal Platz drei möglich. Um in die Europa League umzusteigen, müssen die Belgier aber auf Distanz gehalten werden.