Laut Medienberichten: Neuer GAK-Trainer steht bereits fest

Erst am Montag gab der Grazer AK die Trennung von Trainer Gernot Messner bekannt. Unter der Führung des 44-Jährigen kehrte der GAK nach 17 Jahren zurück in die Bundesliga. Dort legten die Grazer allerdings einen Fehlstart hin, nach zehn Spieltagen steht man mit vier Punkten am Tabellenende.