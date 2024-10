Trainerwechsel in der Bundesliga: GAK trennt sich von Messner

Interimistisch leitet Co-Trainer Andreas Lienhart das Training der Athletiker. Ein Nachfolger für Gernot Messner soll so schnell wie möglich engagiert werden.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Die negative Dynamik der letzten Wochen hat uns jedoch in eine Situation manövriert, die ohne personelle Veränderung nicht mehr lösbar erscheint. Ich bin nach wie vor von der außerordentlichen fachlichen Kompetenz von Gernot Messner und Christoph Cemernjak überzeugt und glaube, dass sie zukünftig noch viel erreichen werden“, erklärt Sportdirektor Didi Elsneg. „Durch ihre persönlichen Qualitäten haben sie ein professionelles, aber stets respektvolles und menschliches Umfeld geprägt, in dem sich unsere Mannschaft entwickeln konnte und den GAK zurück in die Bundesliga brachte. Dafür möchte ich mich bei beiden bedanken“, so Elsneg weiter.