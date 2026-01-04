Ein europäischer Spitzenklub angelt nach GAK-Verteidiger

Beres Owusu spielte sich im Herbst in den Vordergrund. Nun könnte es für den GAK-Verteidiger nach oben gehen.

Der 22-Jährige ist vom französischen Zweitligisten St. Etienne ausgeliehen. Der ursprüngliche Plan der Grazer ist, dass sie die Kaufoption für Owusu, der mit Ghana bei der WM spielen will, ziehen um ihn dann im Sommer teuer verkaufen zu können.

Interesse aus Belgien

Aber nun könnte es schon in der Wintertransferzeit zu einem Wechsel kommen. Denn neben anderen Klubs, auch Rapid und der LASK wurden mit ihm in Verbindung gebracht, zeigt sogar der belgische Spitzenklub Anderlecht mehr als großes Interesse am Franzosen, wie der KURIER aus Belgien erfuhr.