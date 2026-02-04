Rangnicks Gehalt? Warum diese Debatte das Thema verfehlt

Beim ÖFB wird diskutiert, um welchen Preis man Ralf Rangnick halten soll. Diese Debatte verkennt den Kern des Themas. Dieser Mann ist für den ÖFB keine Ausgabe, sondern eine Investition, die sich längst auszahlt.

Viele Fans im Land sind vor den Kopf gestoßen. Einen Teamchef verjagen, der sich gerade für eine WM qualifiziert hat? Das ist aber nur ein Nebenaspekt. Denn Rangnick ist für den ÖFB nicht einfach nur ein Trainer. Er ist ein Systemwechsel für den verkrusteten Fußball, der umso nachhaltiger sein wird, je länger er da ist. Kann es sein, dass genau darin das Problem liegt? Dass manche Herren im Verband die Veränderung scheuen? Aus Eitelkeit und Angst, an Einfluss und Macht zu verlieren? Die jüngsten Wortmeldungen zweier Landesverbandspräsidenten zur Zukunft des Teamchefs sind jedenfalls nur ein weiterer Beleg dafür, was die im Vorjahr beschlossene Strukturreform des ÖFB-Präsidiums hin zu einem Aufsichtsrat wirklich war: der reinste Etikettenschwindel. Dass Kompetenzen vom Ehrenamt ins Hauptamt verlagert werden sollen, war bisher nicht mehr als eine leere Ankündigung.