Fußballervereinigung kritisiert Anschober: "Können Arbeit nicht nachgehen"

Gernot Zirngast, Vorsitzender der "Vereinigung der Fußballer" (VdF), hat deutliche Kritik an Gesundheitsminister Rudolf Anschober geübt. Dessen Aussagen, wonach es keine Privilegien für Fußball-Profis geben könne und dass die Situation bezüglich eines Bundesliga-Neustarts "ein bisschen entspannter vom Zeitdruck her" als in Deutschland sei, stießen dem Gewerkschafter sauer auf.

"Es ist ärgerlich, wenn der Minister immer von Privilegien spricht. Die Fußballer haben keine Privilegien, ganz im Gegenteil - sie können ihrer Arbeit nicht nachgehen", sagte Zirngast der APA und verwies auf das Verbot von Mannschaftstraining für die Oberhaus-Klubs plus Cup-Finalist Austria Lustenau und das generelle Trainingsverbot für 15 von 16 Zweitligisten.