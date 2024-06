Verstärkung aus den USA: WSG Tirol hat jetzt einen Butler

Nach Tobias Anselm hat die WSG Tirol nun einen weiteren Offensivmann an Land gezogen. Die Tiroler verpflichteten den US-Amerikaner Quincy Butler , der zuletzt für die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim im Einsatz war. Für den 22-Jährigen ist Wattens die zweite Station im Ausland.

"Er passt sehr gut in unser definiertes Anforderungsprofil auf dieser Position und wird uns mit seinem Tempo und seiner Dynamik mehr Optionen in der Offensive geben. Wir wollen das Potential von Quincy weiterentwickeln und ihm den nächsten Schritt in seiner Karriere mit der Plattform WSG Tirol ermöglichen", sagt Trainer Philipp Semlic.