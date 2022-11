Fußball-WM: Senegal-Star Mane verpasst doch das Turnier

Afrika-Cup-Sieger Senegal muss bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar auf seinen Superstar Sadio Mane verzichten. Der Stürmer des FC Bayern München laboriert an einer Verletzung am rechten Wadenbein und fällt für das Turnier aus, wie der senegalesische Verband am Donnerstag bekannt gab. Eine MRT-Untersuchung habe gezeigt, dass sich der Ex-Salzburger Mane nicht so schnell von der Verletzung erhole wie man sich das erhofft habe, sagte Teamarzt Manuel Afonso via Twitter. Ursprünglich hatte aus in Senegal geheißen, dass ihn ein Hexendoktor für den Turnierverlauf fit bekommen könne. Der 30-Jährige muss aber nun sogar operiert werden, laut Medienberichten soll der Eingriff in Innsbruck stattfinden. In Hochrum hat Christian Fink schon Stars wie Sane und Chiellini operiert.