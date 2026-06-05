ÖFB-Teamchef Rangnick soll AC Milan Ultimatum gestellt haben machen
Laut einem Bericht der italienischen Sportzeitschrift Gazzetta dello Sport spitzt sich die Personalsuche beim Mailänder Traditionsverein AC Milan zu: Die Rossoneri wollen ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick verpflichten. Dem Bericht zufolge soll der 65-Jährige interessiert sein und dem Klub aber eine klare Frist und Bedingungen gesetzt haben.
Ralf Rangnick ist mit dem ÖFB-Team in die USA gereist. Laut Bericht habe er dies getan, ohne seine Zukunft geklärt zu haben. Der ÖFB hat eine unmissverständliche Botschaft übermittelt: Man möchte den Vertrag noch vor Beginn der Weltmeisterschaft verlängern. Rangnick hat stets betont, dass der ÖFB sein einziger Ansprechpartner ist. Laut Gazzetta soll Rangnick dem Traditionsklub aus Mailand aber Bedingungen und eine Deadline gesetzt haben: Bis Anfang kommender Woche wolle er wissen, ob seine Bedingungen erfüllt werden können oder nicht.
Kern seiner Forderungen soll demnach eine klare sportliche Struktur mit vertrauten Wegbegleitern sein. Darunter Johannes Spors, aktuell beim FC Southampton und Christopher Vivell, derzeit bei Manchester United. Milan-Eigentümer Gerry Cardinale soll laut Gazzetta nun abwägen, ob er diesen Weg gehen will.
Oliver Glasner weiter im Rennen
Parallel dazu soll auch Oliver Glasner weiter ein heißer Kandidat für den Trainerposten sein. Für Glasner spreche das Timing, denn Leverkusen hat sich für Carles Martinez Novell entschieden. Glasner könnte allerdings nach dem Gewinn der Conference League auch bis zur Saison 2026/27 auf eine passende Gelegenheit warten. Ein Pluspunkt aus Milans Sicht: Glasner käme, im Gegensatz zum umfassenden Rangnick-Paket, als „Einzellösung“, sodass die Klubführung primär die Trainerstruktur finalisieren müsste.
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