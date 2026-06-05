ÖFB-Teamchef Rangnick soll AC Milan Ultimatum gestellt haben machen

Laut einem Bericht der italienischen Sportzeitschrift Gazzetta dello Sport spitzt sich die Personalsuche beim Mailänder Traditionsverein AC Milan zu: Die Rossoneri wollen ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick verpflichten. Dem Bericht zufolge soll der 65-Jährige interessiert sein und dem Klub aber eine klare Frist und Bedingungen gesetzt haben.

Ralf Rangnick ist mit dem ÖFB-Team in die USA gereist. Laut Bericht habe er dies getan, ohne seine Zukunft geklärt zu haben. Der ÖFB hat eine unmissverständliche Botschaft übermittelt: Man möchte den Vertrag noch vor Beginn der Weltmeisterschaft verlängern. Rangnick hat stets betont, dass der ÖFB sein einziger Ansprechpartner ist. Laut Gazzetta soll Rangnick dem Traditionsklub aus Mailand aber Bedingungen und eine Deadline gesetzt haben: Bis Anfang kommender Woche wolle er wissen, ob seine Bedingungen erfüllt werden können oder nicht.