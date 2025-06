Mehr als nur Fußball: "Wir spielen auch für den Staat und die Nation"

Es war der 14. Oktober 2014. In Belgrad spielten Serbien und Albanien in der EM-Qualifikation egeneinander. Kurz vor der Halbzeit, beim Stand von 0:0, richteten sich die Blicke von Spielern und Zuschauern plötzlich nach oben. Zu sehen war ein völlig surreales Spektakel. Eine Drohne flog über das Spielfeld, an langen Seilen hing eine Flagge mit dem albanischen Adler und den Umrissen Großalbaniens, also inklusive Kosovo.

Es war das erste offizielle Match der beiden Teams, seit die frühere serbische Provinz Kosovo 2008 ihre Unabhängigkeit erklärt hatte – ein von Serbien offiziell nie akzeptierter Schritt.