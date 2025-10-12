Fußball

Nach Heimniederlage gegen Albanien: Serbiens Coach Stojkovic tritt zurück

Das 0:1 in Leskovac gegen die Albaner war nicht nur eine Niederlage im Prestigespiel, es machte zudem die WM-Teilnahme sehr unrealistisch.
12.10.25, 11:51
Der serbische Fußball-Nationaltrainer Dragan Stojkovic hat nach der am Samstag in der WM-Qualifikation gegen Albanien erlittenen 0:1-Heimniederlage seinen Rücktritt erklärt. "Diese Niederlage hätte nicht passieren dürfen, und ich übernehme die Verantwortung dafür", sagte Stojkovic auf der Pressekonferenz nach dem Spiel in Leskovac.

Albanien macht auf serbischem Boden großen Schritt Richtung WM 2026

"Ich bin hier, um mich den Konsequenzen zu stellen." Das Ergebnis sei "wirklich schlecht, damit habe ich nicht gerechnet", stellte er fest.

Der ehemalige Mittelfeldspieler fügte hinzu, dass er seinen Rücktritt dem Präsidenten und dem Generalsekretär des serbischen Verbands übergeben habe. "Ich werde nicht nach Andorra reisen, um die Mannschaft zu betreuen." Dort bestreitet Serbien am Dienstag sein nächstes Qualifikationsspiel. 

Sein Team liegt derzeit in der Gruppe K hinter England und Albanien auf Platz drei. Auf die Albaner fehlen bei einem Spiel weniger vier Punkte.

Spannung auf und neben dem Platz: Fußball mit politischer Brisanz

Der 60-jährige Stojkovic betreute Serbiens Mannschaft seit 2021. Heuer im März hat er sich mit seiner Truppe im Nations-League-Play-off gegen Österreich nach einem 1:1 in Wien durch einen 2:0-Heimerfolg in Belgrad durchgesetzt. Ein Freundschaftsspiel im Juni 2024 in Wien hatte mit einem 2:1-Erfolg der Österreicher geendet.

