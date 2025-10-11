Albanien macht auf serbischem Boden großen Schritt Richtung WM 2026

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Im politisch aufgeladenen Spiel am Samstagabend zwischen Serbien und Albanien in Leskovac duellierten sich die beiden Verfolger der bisher makellosen Engländer um Platz zwei in Gruppe K. Albanien setzte sich auswärts mit 1:0 durch und machte einen bedeutenden Schritt in Richtung Play-offs. Die Albaner haben jetzt mit einem Spiel mehr 4 Punkte Vorsprung auf die Serben, für die die WM 2026 damit in weite Ferne gerückt ist.

Das 0:1 fiel durch einen starken Schuss von Rey Manaj nach einem Freistoß, kurz vor der Pause. Die Führung für die Gäste kam überraschend, hatte doch Serbien vor allem in der ersten halben Stunde des Spiels den Ton angegeben. In Halbzeit zwei hatte Albanien mehr Anteile am Spiel, Serbien drückte aber vor allem in der Schlussviertelstunde immer mehr auf den Ausgleich. Doch es blieb bei den Versuchen, ein starker Dusan Vlahovic, Ex-Salzburger Strahinja Pavlovic und WAC-Legionär Dejan Zukic mussten sich mit ihrem Team geschlagen geben.