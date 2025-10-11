Christoph Baumgartner vor Rumänien-Spiel: Hält seine "satanische Ferse"?

Kann er oder kann er nicht, das ist in Bukarest die Frage. Offensivgeist Christoph Baumgartner musste gegen San Marino geschont werden, nahm nur auf der Bank Platz. Es plagt ihn eine lästige Verletzung, die Schmerzen im Fußgewölbe und an der Ferse verursacht. Anstatt besser war die Entzündung in letzter Zeit schlechter geworden. In Bukarest kann Österreich im so wichtigen Spiel gegen Rumänien Baumgartners Kreativität gut gebrauchen, da der Leipzig-Legionär ein Spieler ist, der das direkte Duell beherrscht und sich ob seiner Technik und Dynamik auch immer wieder gut durchsetzen kann.

Noch dazu hat Baumgartner in der Arena Nationala von Bukarest schon einmal sein Können präsentiert. Bei der EURO 2021 erzielte er im letzten Gruppenspiel gegen die Ukraine das entscheidende Tor zum 1:0-Sieg in der 21. Minute, musste aber in der 33. Minute mit einer Gehirnerschütterung ausgetauscht werden. Hinter Baumgartners Einsatz am Sonntag stand noch ein kleines Fragezeichen, wobei sich sein Zustand mittlerweile verbesserte. Man müsse erst abwarten, wie es ihm im und vor allem nach dem Abschlusstraining gehe, bevor man Grünes Licht geben könne, meinte Teamchef Ralf Rangnick. Nicht zuletzt geht es um eine Abwägung des Risikos, dass die Verletzung des Niederösterreichers sich wieder verschlechtern könnte.

