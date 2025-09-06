Mit der stärksten und wohl auch offensivsten Aufstellung geht Österreichs Team in das WM-Qualifikationsspiel gegen Zypern. Teamchef Ralf Rangnick stellte auch Kapitän David Alaba und Stürmer Marko Arnautovic in die Startelf. Beide haben in den vergangenen Monaten nur wenige Minuten gespielt.

Drei Punkte sind gegen den Außenseiter eingeplant, um Spitzenreiter Bosnien vor dem direkten Duell am Dienstag in Zenica auf den Fersen zu bleiben. "Es ist klar, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollen und ein Stück weit auch müssen, wenn wir die Gruppe als Erster abschließen wollen", sagte Teamchef Ralf Rangnick.