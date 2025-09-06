Superstar Ronaldo traf doppelt und hat schon 140 Länderspieltore

Mit einem groß aufspielenden Cristiano Ronaldo und einem hohen Auswärtssieg ist Portugal in die Qualifikation für die Fußball-WM 2026 gestartet. Die Portugiesen, die im Juni die Nations League gewonnen haben, feierten am Samstag in Yerevan gegen Armenien einen 5:0 (3:0)-Sieg. Der 40-jährige Ronaldo erzielte in seinem 222. Länderspiel seine Teamtore Nummer 139 und 140. England kam im Heimspiel gegen den Fußball-Zwerg Andorra nur zu einem 2:0 (1:0).

Portugals erstes Länderspiel nach dem Tod von Starspieler Diogo Jota, der Anfang Juli bei einem Verkehrsunfall starb, begann mit einer Schweigeminute. Danach entwickelte sich ein Spiel wie erwartet. Die Portugiesen dominierten nach Belieben und sorgten durch einen Kopfballtreffer von Joao Felix (10.) und Ronaldo (21.) schnell für klare Verhältnisse. Nach dem 3:0 von Joao Cancelo (32.) traf Ronaldo gleich nach der Pause aus 20 Metern (46.), nach 57 Minuten ging der Superstar zufrieden vom Platz. In der 62. Minute schnürte auch Joao Felix mit der Ferse seinen Doppelpack.

England mit viertem Sieg im vierten Spiel

Ähnlich überlegen, aber wenig effizient präsentierte sich England in Birmingham. Bezeichnend, dass die Auswahl von Teamchef Thomas Tuchel für die Führung ein Eigentor von Christian Garcia (25.) benötigte. Erst in der 67. Minute erlöste Declan Rice die heimischen Fans mit einem Kopfballtreffer (67.) zum 2:0. Die Engländer stehen damit nach vier Spielen mit vier Siegen und ohne Gegentor makellos da.

Auf Platz zwei der Gruppe K liegt Serbien, das dank eines Treffers von Juventus-Stürmer Dusan Vlahovic (12.) in Riga gegen Lettland 1:0 gewann. Die Letten hatten bei einem Stangentreffer von Renars Varslavans in der 92. Minute Pech.