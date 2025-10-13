Nach der Pleite in Rumänien: So qualifiziert sich das ÖFB-Team für die WM

15 Punkte nach 6 Partien - vor Beginn dieser WM-Qualifikation hätte das wohl jeder im ÖFB-Team unterschrieben. Nach dem Eindruck der Last-Minute-Niederlage am Sonntag in Rumänien herrscht freilich ein wenig Katzenjammer.

"Sehr deppert", hätte sich sein Team in der Schlussphase verhalten, monierte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick.

Die Österreicher befinden sich freilich weiter auf Kurs Richtung WM 2026. Und es sollte eigentlich nur mehr ein Katzensprung sein bis zur ersten WM-Endrunde seit 1998 (Frankreich). Wege zur WM So schafft das ÖFB-Nationalteam die Qualifikation für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko?

Aufstieg als Gruppensieger Mit einem Sieg im Heimspiel gegen Bosnien-Herzegowina (18. November), unabhängig vom Ausgang des Spiels davor gegen Zypern (15. November) Mit einem Sieg gegen Zypern, sofern Bosnien nicht am selben Tag gegen Rumänien gewinnt. Mit einer Niederlage gegen Zypern und einem Punkt gegen Bosnien. Allerdings nur dann, wenn Bosnien nicht gegen Rumänien gewinnt und die Rumänen nicht ihre letzten beiden Spiele gewinnen bzw. das ÖFB-Team in der Tordifferenz überholen.