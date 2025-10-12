WM-Qualifikation live: So stellt Rangnick gegen Rumänien auf

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat am Sonntag (20.45 Uhr MESZ/live Servus TV) die Chance, die Tür zur WM 2026 in Nordamerika noch weiter aufzustoßen. Im Falle eines Sieges in Bukarests Arena Nationala könnte die ÖFB-Auswahl das Endrundenticket wohl nur noch theoretisch verspielen.

Selbst der ansonsten eher zurückhaltende Teamchef Ralf Rangnick meinte nach dem 10:0 gegen San Marino , bei einem Erfolg gegen Rumänien „lassen wir uns das nicht mehr nehmen“. Österreich führt die Tabelle in Gruppe H zwei Punkte vor Bosnien-Herzegowina an, hat zudem ein Spiel in der Hinterhand und die weitaus bessere Tordifferenz. Die drittplatzierten Rumänen liegen bereits acht Zähler zurück, für sie geht es darum, noch Endrang zwei und damit das WM-Play-off zu erreichen.

Genau das macht sie laut Rangnick gefährlich. „Wir wissen, dass wir auf eine spielstarke, aber auch mit einer gewissen Körperlichkeit ausgestattete Mannschaft treffen. Wir müssen schauen, dass wir von Anfang an bereit sind“, erklärte der Deutsche am Samstag vor dem Abflug nach Bukarest. Das erste Kräftemessen endete im vergangenen Juni im Happel-Stadion mit einem 2:1 für Österreich.

Nun ist bereits klar, welche Elf der Teamchef in Bukarest auf den Rasen schickt. Und die Aufstellung ist wenig überraschend. Gleich vorweg: Marko Arnautovic fehlt in der Startelf. Der Rekordtorschütze sitzt zu Beginn auf der Bank, Christoph Baumgartner kehrt ins Team zurück. Michael Gregoritsch beginnt im Sturm in der 4-2-3-1-Formation, die wie folgt aussieht.

Österreich: A. Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Mwene; Laimer, Seiwald; Schmid, Baumgartner, Sabitzer, Gregoritsch.