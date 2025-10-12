Enttäuschung nach 0:1 in Rumänien: "Das war deppert von uns"

Verärgert, aber nicht am Boden zerstört waren Österreichs Protagonisten nach dem 0:1 in Bukarest. „Dass das ein schweres Spiel wird und Rumänien ein guter Gegner ist, wussten wir“, sagte Ralf Rangnick, den vor allem die Entstehung des Gegentores am Ende wurmte. „Es war klar: Es geht noch 30 Sekunden. Und dass wir da noch versucht haben, uns vorne durch zu kombinieren, war taktisch nicht die schlaueste Entscheidung und auf österreichisch ’deppert’ von uns“, sagte der Teamchef.

„Am Ende war es ein klares 0:0-Spiel und da hatten wir selber Anteil daran, dass wir dieses Tor noch zugelassen haben.“ Das habe er so ähnlich auch der Mannschaft gleich nach dem Spiel in der Kabine gesagt, so Rangnick, der wie seine Spieler nicht den Kopf in den Sand steckt. „Wir hatten die Chance, heute einen großen Schritt zu machen.“ Nun aber könnte es zu einem echten Finale am 18. November in Wien gegen Bosnien-Herzegowina kommen. Drei Tage zuvor ist Österreich auf Zypern zu Gast. „Da müssen wir gewinnen und schauen, wie parallel das andere Spiel ausgeht, das ist einfach ärgerlich“, meinte Rangnick.

Ruhe in der Kabine Gefasst seien die Spieler gewesen, berichtete David Alaba. „In der Kabine hat Ruhe geherrscht, die Enttäuschung ist riesig, mit einem 0:0 hätten wir zufrieden sein können. Mit unserer Erfahrung dürfen wir hier nicht als Verlierer vom Platz gehen“, sagte der Kapitän. Nachsatz: „Wir sind aber selbstbewusst genug, wir haben alles in der eigenen Hand.“