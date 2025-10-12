Färöer blamieren Tschechien und träumen von der WM 2026

25 Jahre nach Österreichs 0:1-Blamage gegen die Färöer hat auch ein Nachbarland seine Färöer-Blamage: Die Tschechische Republik verlor am Sonntag in Torshavn gegen das Team aus dem Atlantik mit 1:2.

Einen Spieltag vor Ende der WM-Qualifikation ist in Gruppe L nun sogar das Ticket für die WM 2026 für das Team aus dem 55.000-Einwohner-Staat möglich. Die Färöer liegen mit zwölf Punkten aus sieben Partien auf Platz drei hinter Kroatien und Tschechien . Bereits am Donnerstag hatten die Färöer einen fulminanten 4:0-Sieg gegen Montenegro auf ihrem Kunstrasen gefeiert.

Am Sonntag sorgten Sorensen (67.) und Agnarsson (81.) für die Tore, Karabec hatte zwischendurch für die Tschechen zum 1:1 ausgeglichen (78.). Durch den Erfolg haben die Fähringer als Dritter den Rückstand auf Tschechien, das auf Platz zwei steht, auf einen Punkt verkürzt.

Beide haben eine Tordifferenz von plus vier und sieben von acht Spiele absolviert. Die Färöer treffen im letzten Gruppenspiel im November allerdings auswärts auf Tabellenführer Kroatien, während Tschechien ein Heimspiel gegen Gibraltar hat. Aber träumen wird man ja noch dürfen...