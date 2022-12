Fußball-WM live: Kroatien gegen Belgien, Kanada gegen Marokko

Der 2:0-Sieg gegen Belgien in der Gruppe F am Sonntag lässt sich als durchaus historisch für Marokko bezeichnen. Es war bei der sechsten WM-Teilnahme erst der dritte Sieg überhaupt, der erste seit 24 Jahren für das Land. Bei der WM 1998 in Frankreich gewannen die Marokkaner ihr letztes Gruppenspiel gegen Schottland 3:0, schieden in der Gruppe mit Brasilien und Norwegen aber trotzdem aus. Diesmal haben die Nordafrikaner vor dem Finaltag der Gruppenphase vier Punkte und könnten sich damit sogar eine Niederlage gegen Kanada erlauben, sollte Vize-Weltmeister Kroatien Belgien schlagen.