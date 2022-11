Fußball-WM in Katar live: So steht es bei Belgien gegen Kanada

Belgiens Nationalteam hat 2018 als Dritter seine bisher beste WM-Platzierung realisiert, in Katar ist bei Österreichs kommendem EM-Qualifikationsgegner beim letzten großen WM-Auftritt der "Goldenen Generation" nun der Finaleinzug das Ziel. Eine 1:2-Niederlage im Test vergangene Woche in und gegen Ägypten setzte die Fachwelt aber in Erstaunen und ließ Zweifel zurück. Umso mehr als am Mittwoch (20 Uhr, live ORF 1) in Gruppe F gegen Kanada Romelu Lukaku weiter fehlt.