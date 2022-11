Fußball-WM in Katar live: So steht es bei Marokko gegen Kroatien

Wieder weitgehend unter dem Radar startet Kroatien am Mittwoch (11 Uhr/live ORF 1) gegen Marokko in die WM. Die Mannschaft von Zlatko Dalic, die vor vier Jahren erst im Finale an Frankreich scheiterte, wird nirgends hochgelobt, von Buchmachern als Außenseiter geführt und könnte gerade wegen des fehlenden Tamtams erneut überraschen. Die Vizeweltmeister von 2018 sind angegraut, doch ihr Anführer scheint zeitlos gut zu sein.