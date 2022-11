Fußball-WM in Katar live: So steht es bei England gegen die USA

England hat vor dem Duell mit den USA am Freitag (20 Uhr/live ORF 1) in Al Khor den vorzeitigen Sprung ins Achtelfinale der WM im Visier. Mit einem Sieg über die Amerikaner hätte der Champion von 1966 das Ticket für die K.o.-Phase schon nach zwei Partien in der Tasche. Nicht nur der Turnierstart verlief für die Engländer mit dem 6:2 über den Iran verheißungsvoll, auch die Personalsituation stellt sich rosig dar - Harry Kane und Harry Maguire sind einsatzbereit.