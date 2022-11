Gerhard Struber über England vs. USA: "Southgate imponiert mir"

Und daran wird Gareth Southgate großen Anteil haben. Nicht nur, dass er als Teamchef für jede Phase des Spiels richtig gute Ideen und eine unglaubliche Variabilität in ihrer Ausrichtung entwickelt hat. Er bekommt in der ersten Reihe alles ab und wurde richtiggehend zerstört von der englischen Presse. Es imponiert mir, wenn ein Trainer so einen brutalen Druck zu spüren bekommt wie er im Fall von Harry Maguire und er dennoch seinen Überzeugungen treu bleibt. Southgate war egal, was alle über seinen Abwehrchef geschrieben haben. Er hat ihm die Stange gehalten und ist damit als richtiger Leader vorausgegangen. Diese Führungsstärke kann ein entscheidender Faktor werden im Laufe des Turniers.