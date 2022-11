Fußball-WM live: So steht es bei Senegal gegen die Niederlande

Auf dem Weg zum WM-Finale stellt sich den ambitionierten Niederländern zum Auftakt am Montag (17 Uhr/live ServusTV) Afrikameister Senegal in den Weg. Dieser hat allerdings einen großen Abwesenden zu verschmerzen: Sadio Mané. Der Bayern-Profi ist so etwas wie der Talisman der Nation, er schoss sein Land mit zwei Elfmetern zum Triumph im Afrika-Cup sowie zur WM-Teilnahme. Wegen einer Knieverletzung müssen die Senegalesen in Katar aber ohne ihren Superstar auskommen.