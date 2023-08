Wie die "Matildas" in einem Monat die Herzen Australiens gewannen

Die gelb-grĂŒne Elf hat sĂ€mtliche Herzen in Down Under im Sturm erobert. „Nicht nur, was auf dem Feld passiert ist, war unglaublich, sondern auch abseits davon“, sagt KapitĂ€nin Sam Kerr. Mit ihrem Tor gegen England hatte sie noch einmal die Hoffnung vom Finale aufkeimen lassen. Auch wenn es schlussendlich nicht reichte, zeigte sich der FC-Chelsea-Star stolz und positiv: „Als wir in diese WM gegangen sind, haben wir uns nicht annĂ€hernd ertrĂ€umt, dass es so großartig werden wĂŒrde.“